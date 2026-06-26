２６日午前８時２７分、高知地方気象台は高知中部、高知東部の竜巻注意速報を発表中。高知中部、高知東部は竜巻などの激しい突風が発生する可能性が非常に高まっている空の様子に注意雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には頑丈な建物内に移動するなど安全確保を落雷、ひょう、急な強い雨にも注意高知地方気象台の発表内容は以下のとおり。高知県中部、東部は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になって