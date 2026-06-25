空調の効いた屋内型会場、ダラス・スタジアム。オランダ戦に続く決戦の地で勢いに乗りたいいよいよグループリーグ第3戦。再びダラスの地に戻り、強力FWを擁するスウェーデンと戦う森保ジャパン。難敵撃破に向けた?3人のキーマン?とは!?【写真】離脱した遠藤航のユニフォームを掲げる板倉【剛と柔の強力FW。鍵握るセットプレー】サッカー北中米W杯はいよいよグループリーグ最終戦へ。日本は6月26日（日本時間）、スウェーデンと激突