Stray Kidsが、8月29日、30日にMUFG STADIUM（国立競技場）にてライブを開催する。 （関連：J.Y. Parkは歌い、踊り、奏でる――来日公演で見せた“エンターテイナーの真髄”I.N（Stray Kids）との共演も） 本公演は、ワールドツアー『Stray Kids World Tour 』の日本公演として開催。日本公演は、8月29日、30日の国立競技場公演を皮切りに、9月5日、6日のバンテリンドーム名古屋