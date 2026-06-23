東急電鉄は、電車内でモバイルバッテリーの使用を控えるよう呼びかけている。6月15日に武蔵小杉駅で発生した、充電中のモバイルバッテリーの発火を受けたもの。利用者の安全確保のため、車内でのモバイルバッテリーを使用した機器の充電や、一部の車両に設置されている電源コンセントを使用したモバイルバッテリーへの充電を控えるよう呼びかけている。モバイルバッテリーの使用に関しては、航空各社や高速バス各社で、充電や預け