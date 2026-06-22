東京に拠点を置くAI企業のSakana AIがマルチエージェントシステム「Sakana Fugu」を2026年6月22日に発表しました。Sakana Fuguは複数のAIモデルを1つのモデルのように扱えるシステムで、Claude Fable 5を超える性能を達成したことがアピールされています。Sakana Fugu - Multi-Agent System as a Modelhttps://sakana.ai/fugu/Sakana Fuguは複数の高性能AIモデルを「エージェントプール」として扱い、ユーザーの入力に合わせてエー