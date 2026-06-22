オタフクソースは「凍らせ麺つゆ」2品を発売した。今年は調味料メーカー各社が相次いで凍らせるつゆを発売し、市場の活性化を図っている。こうしたなか、同社が発売したのは広島らしさを打ち出した2品。地域産品を使った「瀬戸内レモン＆藻塩」と地元メニューのつけ麺を意識した「広島辛口冷麺風」だ。直営ショールームと公式オンラインショップのほか、イズミの一部店舗で限定販売。60g×2食で248円（税込み）。同社では