東海地方を中心にラーメンチェーン「スガキヤ」を展開するスガキコシステムズ（名古屋市）は6月15日、菅木寿一専務取締役が同月24日付で代表取締役社長に就任すると発表した。菅木伸一現社長は代表取締役会長に就く。社長交代はおよそ24年ぶり。今年創業80周年の節目の年を迎えることからトップの若返りを図るとともに、新たな成長に向けた取り組みについても、より果敢に挑戦していく。同社は1946年（昭和21年）、甘味専門店