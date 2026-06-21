ソーラーパートナーズは、中東情勢やそれに伴う仕入れ状況や現場の対応に関するアンケート結果を5月29日に発表した。調査は2026年5月20日〜26日の期間、全国の「外構・エクスエリアパートナーズ」加盟塗装店208社を対象に行われた。中東情勢・原油価格・物流費の変動による影響を感じているか約8割の企業が影響を感じており、業界全体に影響が及んでいることがわかった。一部の企業だけでなく、中東情勢や物流費高騰といった外部要