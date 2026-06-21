「毎週やってられるパッケージの強さって、やっぱすごい」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、日本テレビ系『笑点』のギネス世界記録に言及した――。佐久間宣行氏○『ゴッドタン』で毎週できる企画とは1966年にスタートした『笑点』は、「テレビコメディパネル番組(週間)の最長放送」としてギネス世界記録に認定。60年間、同じスタイルで“大喜利”を続けている同番組だが、佐久間氏は、10日深夜のニッポン放送『佐久間宣行の