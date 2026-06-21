Galileo Galileiのメンバーを軸に結成されたBBHFが、3年ぶりにビルボードライブ公演を行うことが決定した。BBHFは2017年に“Bird Bear Hare and Fish”名義で始動し、Galileo Galileiの復活後も精力的に活動。2024年に“冬眠”を発表するが、13か月後にはワンマンライブ＜BBHF“MELT”＞を開催し、活動を再開。2026年4月には渋谷WWWXにてワンマンライブ＜BBHF“ATOM”＞を行い、6月10日には2年ぶりとなる新作EP『ATOM』をリリース