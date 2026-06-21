Galileo Galileiのメンバーを軸に結成されたBBHFが、3年ぶりにビルボードライブ公演を行うことが決定した。

BBHFは2017年に“Bird Bear Hare and Fish”名義で始動し、Galileo Galileiの復活後も精力的に活動。2024年に“冬眠”を発表するが、13か月後にはワンマンライブ＜BBHF“MELT”＞を開催し、活動を再開。2026年4月には渋谷WWWXにてワンマンライブ＜BBHF“ATOM”＞を行い、6月10日には2年ぶりとなる新作EP『ATOM』をリリースした。

マイペースでありながら、独自に音楽的探究を深め続けているBBHFの3年ぶりのビルボードライブ・ツアーは、2026年12月15日（火）ビルボードライブ東京、2027年1月30日（土）ビルボードライブ大阪にて開催される。彼らが紡ぐ緻密なバンド・アンサンブル、奥深い世界観、この日ならではの上質なアレンジを、洗練されたクラブ空間でぜひ堪能してほしい。

チケットは2026/6/21（日）正午12:00〜6/29（月）23:59までBBHFオフィシャルFC先行（抽選）受付中。

■＜BBHF “Atom to Atom”＞

2026年12月15日（火）ビルボードライブ東京（1日2回公演）

1stステージ 開場17:00 開演18:00 / 2ndステージ 開場20:00 開演21:00 2027年1月30日（土）ビルボードライブ大阪（1日2回公演）

1stステージ 開場16:00 開演17:00 / 2ndステージ 開場19:00 開演20:00 チケット情報：

【東京】

DXシートDUO ￥23,200-（ペア販売）

DUOシート ￥22,100-（ペア販売）

DXシートカウンター ￥11,600-

S指定席 ￥10,500-

R指定席 ￥9,400-

カジュアルシート ￥8,900-（1ドリンク付） 【大阪】

BOXシート ￥22,100-（ペア販売）

S指定席 ￥10,500-

R指定席 ￥9,400-

カジュアルシート ￥8,900-（1ドリンク付） 2026/6/21（日）正午12:00〜6/29（月）23:59＝BBHF Family先行抽選（e+）

2026/7/6（月）正午12:00＝Club BBL会員・法人会員先行（ビルボードライブ）

2026/7/18（土）正午12:00＝ゲストメンバー・一般発売（ビルボードライブ / e+） ＊チケットはビルボードライブ公式HPおよびe+（イープラス）にてご購入いただけます。

＊ビルボードライブ公式HPでチケットをご購入いただく際にはHH cross IDへの登録（無料）が必要となります。

＊HH cross IDとは阪急阪神ホールディングスグループが提供する様々なサービスを、

ひとつのIDでご利用いただくためのIDです。（https://www.hhcross.hankyu-hanshin.jp/ 参照） ビルボードライブ公式HP：https://www.billboard-live.com/ ▼公演に関するお問い合わせ

ビルボードライブ東京：03-3405-1133

〒107-0052東京都港区赤坂9丁目7番4号 東京ミッドタウン ガーデンテラス4F ビルボードライブ大阪： 06-6342-7722

〒530-0001大阪府大阪市北区梅田2丁目2番22号 ハービスPLAZA ENT B2