BBHF、3年ぶりのビルボードライブツアー＜BBHF “Atom to Atom”＞開催へ
Galileo Galileiのメンバーを軸に結成されたBBHFが、3年ぶりにビルボードライブ公演を行うことが決定した。
BBHFは2017年に“Bird Bear Hare and Fish”名義で始動し、Galileo Galileiの復活後も精力的に活動。2024年に“冬眠”を発表するが、13か月後にはワンマンライブ＜BBHF“MELT”＞を開催し、活動を再開。2026年4月には渋谷WWWXにてワンマンライブ＜BBHF“ATOM”＞を行い、6月10日には2年ぶりとなる新作EP『ATOM』をリリースした。
マイペースでありながら、独自に音楽的探究を深め続けているBBHFの3年ぶりのビルボードライブ・ツアーは、2026年12月15日（火）ビルボードライブ東京、2027年1月30日（土）ビルボードライブ大阪にて開催される。彼らが紡ぐ緻密なバンド・アンサンブル、奥深い世界観、この日ならではの上質なアレンジを、洗練されたクラブ空間でぜひ堪能してほしい。
チケットは2026/6/21（日）正午12:00〜6/29（月）23:59までBBHFオフィシャルFC先行（抽選）受付中。
■＜BBHF “Atom to Atom”＞
2026年12月15日（火）ビルボードライブ東京（1日2回公演）
1stステージ 開場17:00 開演18:00 / 2ndステージ 開場20:00 開演21:00
2027年1月30日（土）ビルボードライブ大阪（1日2回公演）
1stステージ 開場16:00 開演17:00 / 2ndステージ 開場19:00 開演20:00
チケット情報：
【東京】
DXシートDUO ￥23,200-（ペア販売）
DUOシート ￥22,100-（ペア販売）
DXシートカウンター ￥11,600-
S指定席 ￥10,500-
R指定席 ￥9,400-
カジュアルシート ￥8,900-（1ドリンク付）
【大阪】
BOXシート ￥22,100-（ペア販売）
S指定席 ￥10,500-
R指定席 ￥9,400-
カジュアルシート ￥8,900-（1ドリンク付）
2026/6/21（日）正午12:00〜6/29（月）23:59＝BBHF Family先行抽選（e+）
2026/7/6（月）正午12:00＝Club BBL会員・法人会員先行（ビルボードライブ）
2026/7/18（土）正午12:00＝ゲストメンバー・一般発売（ビルボードライブ / e+）
＊チケットはビルボードライブ公式HPおよびe+（イープラス）にてご購入いただけます。
＊ビルボードライブ公式HPでチケットをご購入いただく際にはHH cross IDへの登録（無料）が必要となります。
＊HH cross IDとは阪急阪神ホールディングスグループが提供する様々なサービスを、
ひとつのIDでご利用いただくためのIDです。（https://www.hhcross.hankyu-hanshin.jp/ 参照）
ビルボードライブ公式HP：https://www.billboard-live.com/
▼公演に関するお問い合わせ
ビルボードライブ東京：03-3405-1133
〒107-0052東京都港区赤坂9丁目7番4号 東京ミッドタウン ガーデンテラス4F
ビルボードライブ大阪： 06-6342-7722
〒530-0001大阪府大阪市北区梅田2丁目2番22号 ハービスPLAZA ENT B2
◾️EP『ATOM』
2026年6月10日（水）リリース
配信：https://virginmusic.lnk.to/ATOM
▼収録曲
1.エンフォーサー
2.BLOOM
3.666
4.ATOM
▼「エンフォーサー」
配信：https://virginmusic.lnk.to/enforcer
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