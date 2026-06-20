障害のある人たちがステージに上がり、さまざまな表現方法で前に向かう姿を発信するイベントが開かれました。 【写真を見る】前を向いて一歩一歩 挑戦する障害者たちの姿を知って“ありがとうファーム” のPARAメッセージフェス【岡山】 堂々と声を響かせるのは、障害福祉サービスを行う「ありがとうファーム」のメンバーです。 毎年開かれている“PARAメッセージフェス”。 今回