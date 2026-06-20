アラスカ航空は、ポートランド国際空港に新ラウンジを開業した。広さは約14,000平方フィートと従来の約2倍の規模で、座席数は「シグネチャー・ラウンジャー」を含む200席以上に拡大する。太平洋岸北西部らしい温かみのあるデザインを採用し、暖炉やアーティストのベン・バトラー氏による木製のフッド山壁画を配置。高い吹き抜けの天井から自然光が差し込み、ポートランドの新ターミナルを一望できる。地域の食材を生かした軽食やバ