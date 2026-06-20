19日夜、徳島市の交際相手の女性の家で、この女性の顔などを殴って怪我をさせた男が傷害の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは北島町鯛浜の29歳の無職の男です。警察によりますと、男は19日午後10時半から午後11時11分頃にかけて徳島市の30代の交際相手の女性の家でこの女性の顔や腹を殴って怪我をさせたとして、傷害の疑いが持たれています。女性が帰宅した際、男は酒を飲んでいて、男の生活態度を巡って、口論になったというこ