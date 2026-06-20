1.食事を見直す 犬の健康を維持していくために、非常に重要なものが「食事」です。 特に年齢やライフステージ、生活スタイルに合った栄養を摂取することは、とても大切なことだと考えられています。 そのため、年齢を重ねるなかで少しずつ食事内容や食事量を変化させていき、シニア期に入るときには老犬の体に適した食事に変えることが必要です、 老犬になると運動量や代謝量が落ちるため、若い頃と同じ食