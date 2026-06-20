現地６月19日に開催された北中米ワールドカップのグループD第２節で、開催国アメリカがオーストラリアとシアトル・スタジアムで対戦し、２−０で勝利。GS２連勝で決勝トーナメント進出を決めた。そんななか、この試合の終盤にアクシデントが発生した。後半アディショナルタイムにこの試合をさばいていたフェリックス・ツバイヤー主審が、足をつってしまったのか、ピッチに座り込んでしまったのだ。 ツバイヤー主審はオ