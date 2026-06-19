定年退職後、「せっかく自由な時間ができたのに、行く場所がない」「毎日同じことの繰り返しで退屈」と感じる方もいるのではないでしょうか。そんな方におすすめしたいのが、入場無料で楽しめる「大人の社会科見学」です。東京都内にお住まいの70歳以上の方なら、「東京都シルバーパス」を利用して都営バスや都営地下鉄、民営バス各社などをお得に利用できます。また、平日は比較的人が少なく、ゆったりと見学できるのもシニア世代