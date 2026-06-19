【入場無料】定年後の「行く場所がない」を解消！シルバーパスで行ける東京の大人の社会科見学
定年退職後、「せっかく自由な時間ができたのに、行く場所がない」「毎日同じことの繰り返しで退屈」と感じる方もいるのではないでしょうか。
そんな方におすすめしたいのが、入場無料で楽しめる「大人の社会科見学」です。東京都内にお住まいの70歳以上の方なら、「東京都シルバーパス」を利用して都営バスや都営地下鉄、民営バス各社などをお得に利用できます。
また、平日は比較的人が少なく、ゆったりと見学できるのもシニア世代ならではの特権です。せっかくの自由な時間とお得な移動手段を活かして、東京のさまざまなスポットへ足を運んでみませんか。
今回は、お金をかけずに楽しめる、東京のおすすめ無料スポットをご紹介します。
館内では東京大学が開学以来、蓄積してきた動物の骨格標本や昆虫標本、古い研究資料などが数多く展示されています。まるで映画のセットのようなレトロな雰囲気が人気です。
雨の日でも快適に過ごせるため、東京駅周辺の散策と組み合わせて楽しむのもよいでしょう。
・休館日：月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日休館）、年末年始、その他館が定める日
参照：INTERMEDIATHEQUE
テレビやラジオの歴史、懐かしい番組の資料、昔の放送機材などが展示されており、昭和を生きてきた世代には特に親しみやすい施設です。
「昔、家族で見ていた番組だ」「こんなテレビが家にあった」など懐かしい記憶がよみがえり、思い出話のきっかけになるかもしれません。
近くには愛宕神社もあり、あわせて訪れればちょっとした散歩コースになります。
・休館日：毎週月曜日（祝日・振替休日の場合は翌火曜日）
参照：NHK 放送博物館
館内では、警視庁創設者である川路利良に関する資料をはじめ、草創期からの事件資料や制服・装備品の変遷などを展示。また、警察のさまざまな仕事を紹介するコーナーや、アニメーション映像、体験型の展示なども充実しており、楽しみながら警察の活動について学ぶことができます。
子ども向け施設というイメージがあるかもしれませんが、警察の歴史や昭和・平成の出来事に興味のある大人にとっても見応えは十分です。
・休館日：月曜（祝日にあたる場合はその翌日）、年末年始（12月28日から1月4日まで）
参照：来て、見て、学ぶ ポリスミュージアム 警視庁
館内には、懐かしい商品パッケージや昔のテレビCM、時代を象徴する広告などが数多く展示されており、「この商品、昔使っていた」「このCMはよく覚えている」と、思わず足を止めてしまう場面も少なくありません。
また、ライブラリーでは広告やマーケティングに関する書籍を閲覧できるほか、デジタルアーカイブを使って過去の広告作品を検索することも可能です。
昭和から平成を知る世代にとっては、当時の流行や世相を振り返ることができる「大人のタイムマシン」のような存在。入場無料とは思えないほど展示内容が充実しており、知る人ぞ知る人気スポットとなっています。
・休館日：アドミュージアム東京の公式Webサイトの「開館カレンダー」をご参照ください。
参照：アドミュージアム東京
また、解説員として気象予報士が常駐しているため、展示内容や気象に関する疑問を直接質問できるのも大きな魅力です。これから迎える夏に向けて、熱中症対策や災害への備えについて考えるきっかけにもなるでしょう。
さらに、同じ建物内には「港区立みなと科学館」もあり、宇宙や自然科学について楽しみながら学ぶことができます。2つの施設をあわせて見学すれば、半日から1日かけて充実した「大人の社会科見学」を楽しめます。
・休館日：毎月第2月曜、火曜（月曜が祝日の場合は、火曜、水曜）年末年始（12月29日〜1月3日）
参照：気象科学館 気象庁
平日は人も少なく、ゆったり楽しめるのもシニア世代ならではの特権。気になる施設を1つずつ訪ねながら、自分だけのお気に入りの場所を見つけましょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
そんな方におすすめしたいのが、入場無料で楽しめる「大人の社会科見学」です。東京都内にお住まいの70歳以上の方なら、「東京都シルバーパス」を利用して都営バスや都営地下鉄、民営バス各社などをお得に利用できます。
また、平日は比較的人が少なく、ゆったりと見学できるのもシニア世代ならではの特権です。せっかくの自由な時間とお得な移動手段を活かして、東京のさまざまなスポットへ足を運んでみませんか。
JPタワー学術文化総合ミュージアムインターメディアテク「インターメディアテク」は、日本郵便と東京大学総合研究博物館が運営するミュージアムです。KITTE丸の内の2階・3階にあり、東京駅から徒歩1分というアクセスのよさも魅力です。
館内では東京大学が開学以来、蓄積してきた動物の骨格標本や昆虫標本、古い研究資料などが数多く展示されています。まるで映画のセットのようなレトロな雰囲気が人気です。
雨の日でも快適に過ごせるため、東京駅周辺の散策と組み合わせて楽しむのもよいでしょう。
・休館日：月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日休館）、年末年始、その他館が定める日
参照：INTERMEDIATHEQUE
NHK放送博物館港区愛宕にあるNHK放送博物館は、世界初の放送専門博物館です。
テレビやラジオの歴史、懐かしい番組の資料、昔の放送機材などが展示されており、昭和を生きてきた世代には特に親しみやすい施設です。
「昔、家族で見ていた番組だ」「こんなテレビが家にあった」など懐かしい記憶がよみがえり、思い出話のきっかけになるかもしれません。
近くには愛宕神社もあり、あわせて訪れればちょっとした散歩コースになります。
・休館日：毎週月曜日（祝日・振替休日の場合は翌火曜日）
参照：NHK 放送博物館
ポリスミュージアム（警察博物館）品川区西五反田にある「ポリスミュージアム（警察博物館）」は、日本の警察の始まりから現代までの歴史や、現在の警視庁の活動について、見て、学んで、体験できる入場無料の施設です。
館内では、警視庁創設者である川路利良に関する資料をはじめ、草創期からの事件資料や制服・装備品の変遷などを展示。また、警察のさまざまな仕事を紹介するコーナーや、アニメーション映像、体験型の展示なども充実しており、楽しみながら警察の活動について学ぶことができます。
子ども向け施設というイメージがあるかもしれませんが、警察の歴史や昭和・平成の出来事に興味のある大人にとっても見応えは十分です。
・休館日：月曜（祝日にあたる場合はその翌日）、年末年始（12月28日から1月4日まで）
参照：来て、見て、学ぶ ポリスミュージアム 警視庁
アドミュージアム東京汐留にある「アドミュージアム東京」は、日本で唯一の広告専門博物館です。江戸時代から現代までのポスターや新聞広告、テレビCMなど約33万点の資料を収蔵しており、日本人の暮らしや流行の移り変わりを楽しみながら学ぶことができます。
館内には、懐かしい商品パッケージや昔のテレビCM、時代を象徴する広告などが数多く展示されており、「この商品、昔使っていた」「このCMはよく覚えている」と、思わず足を止めてしまう場面も少なくありません。
また、ライブラリーでは広告やマーケティングに関する書籍を閲覧できるほか、デジタルアーカイブを使って過去の広告作品を検索することも可能です。
昭和から平成を知る世代にとっては、当時の流行や世相を振り返ることができる「大人のタイムマシン」のような存在。入場無料とは思えないほど展示内容が充実しており、知る人ぞ知る人気スポットとなっています。
・休館日：アドミュージアム東京の公式Webサイトの「開館カレンダー」をご参照ください。
参照：アドミュージアム東京
気象科学館近年は猛暑や豪雨など異常気象への関心が高まっています。そんな中、虎ノ門にある「気象科学館」は、天気予報の仕組みや地震、火山、防災について楽しく学べる入場無料の施設です。館内には、気象や地震、火山に関するさまざまな展示や体験装置が用意されており、普段何気なく見ている天気予報の裏側や、防災に役立つ知識を身近に感じることができます。
また、解説員として気象予報士が常駐しているため、展示内容や気象に関する疑問を直接質問できるのも大きな魅力です。これから迎える夏に向けて、熱中症対策や災害への備えについて考えるきっかけにもなるでしょう。
さらに、同じ建物内には「港区立みなと科学館」もあり、宇宙や自然科学について楽しみながら学ぶことができます。2つの施設をあわせて見学すれば、半日から1日かけて充実した「大人の社会科見学」を楽しめます。
・休館日：毎月第2月曜、火曜（月曜が祝日の場合は、火曜、水曜）年末年始（12月29日〜1月3日）
参照：気象科学館 気象庁
平日はシニア世代だけの「大人の遠足」を楽しもう入場無料の企業ミュージアムや博物館は、お金をかけずに知的好奇心を満たせる貴重なスポットです。
平日は人も少なく、ゆったり楽しめるのもシニア世代ならではの特権。気になる施設を1つずつ訪ねながら、自分だけのお気に入りの場所を見つけましょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)