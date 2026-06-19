絢香が、デビュー20周年プレミアム企画「絢香 20th ANNIVERSARY “20 Live Videos” Premiere on YouTube」でラストを飾るライブ映像が、デビュー曲「I believe」だということを発表した。なお映像は、6月21日20時に自身の公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開される。本企画は絢香のデビュー20周年企画の一つで、絢香がセレクトしたライブ映像を自身の公式YouTubeチャンネルにて20週連続で毎週日曜日20時にプレミア公開していた