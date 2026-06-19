¡Ö¿Í»ö¥Çー¥¿¤ÈµëÍ¿¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢´ë¶È¤ÏºÇÂç¸Â¿Íºà¤ò³èÍÑ¤Ç¤­¡¢¿Í¤Î²ÄÇ½À­¤ò°ú¤­½Ð¤¹〝¹¶¤á¤Î¿Í»ö〟¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×¨¡¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢³°»ñ·Ï¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤­¤¿jinjer¼ÒÄ¹CEO¤ÎÉÚ±Ê·ò»á¡£Å¾¿¦»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Íºà¤Î³èÍÑ¤Ï´ë¶È¤Î¶¦ÄÌ²ÝÂê¡£Âà¿¦¤òËÉ¤®¡¢´ë¶È¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢Î¾¥Çー¥¿¤òÅý¹ç¤·¤Æ·Ð±ÄÀïÎ¬¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤Ä¤¯¤ëjinjer¡£Æ±»á¤Ï³°»ñ·Ï´ë¶È¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬Ä¹¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¶¯¤ß