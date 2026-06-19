JR高松駅の商業施設、高松オルネの昨年度のテナント売り上げが64億円となり、目標を1割以上上回ったことがわかりました。 【写真を見る】高松オルネの昨年度のテナント売り上げが目標を1割以上上回るアリーナのイベントや瀬戸芸などで入館者増JR四国【香川】 JR四国は、国土交通省の指導のもと経営改善にむけた中期経営計画を策定していて、達成状況を四半期ごとに公表しています。それによりますと、高松オルネの昨年