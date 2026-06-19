ディズニーストアに、フェイスマスクブランド「ルルルン」と共同企画した、ディズニー・アニメーション映画『ふしぎの国のアリス』に登場する「ヤングオイスター」の限定デザインが登場！海に差し込む光に照らされてきらめく「ヤングオイスター」の限定パッケージとパールの香りで、ツヤめく“ごきげん肌”へ導いてくれるスキンケアグッズです☆ ディズニーストア「Dr.ルルルン」共同企画『ふしぎの国のアリス』ルルルンピュ