山形市によりますと、きょう午前11時55分ごろ、山形市八森の道路付近でクマ1頭が目撃されました。 【画像】クマ目撃場所 現場は道路南側の法面で、八森神上バス停から南へおよそ100メートル地点ということです。 市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所（地図） ■６月のクマ目撃情報（山形市） 6月17日（水曜）午後6時00分頃大字岩波地内の路上にてクマ1頭を目撃6月15日（月曜）午後8時30分頃大字柏倉