ダイソーで見つけた『厚み調節スライサー』が想像以上に便利でした。後ろのスライドを動かすだけでスライスの厚さを調整できるのが特徴で、玉ねぎやキャベツ、じゃがいもなど幅広い食材に使えます。実際にキャベツをスライスしてみると、軽い力でスムーズにカットでき、食材も飛び散りにくく快適。詳しく見ていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：厚み調節スライサー価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソーJ