生ビール4杯目で「すごーい！”あばずれ”ですね」　店員に言われた30代女性の困惑「それを言うなら……」

飲食店で店員から何気なくかけられた一言に、思わず耳を疑った経験はないだろうか。

投稿を寄せた鳥取県の30代女性は、居酒屋でビールのおかわりを注文した際に、若い女性店員からある言葉を投げかけられたという。（文：法田ひまり）

「どちらも死語？」”うわばみ”の間違いか

女性が、居酒屋で生ビール3杯目を頼んだ時だ。「まだ飲むんですか〜？」と聞かれ、さらに4杯目を頼むと、信じられない言葉が飛んできた。

「すごーい！酔わないんですか？『あばずれ』ですね」

女性は「若い女性店員だったけど。放っておいてくれ！あばずれって」と苦笑いで呆れつつも、冷静にツッコミを入れている。

「それを言うなら『うわばみ』だろ？……どちらも死語？」

酒豪という意味の「うわばみ」と言いたかったのだろうが、とんでもない言い間違いだ。

「大盛り無料ですがよろしかったですか？」も失礼？

一方、投稿を寄せた京都府の40代男性も、飲食店での店員の言葉に毎回モヤモヤしているという。

「毎回飲食店に行くと『ご飯は普通でよろしいですか？』『大盛り無料ですがよろしかったですか？』って言われる」

たくさん食べそうな体格をしているということなのだろうか。店員はサービスのつもりで言っていると思われるが、接客は難しい……。

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