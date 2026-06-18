6月18日（木）放送「ナゼそこ？+【真夜中の仕事人SP 京都山奥で深夜始動…注文殺到㊙名物＆高知1世帯集落】」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！【動画】京都の山奥で深夜12時から働き始める＜真夜中の仕事人＞に密着！京都の美しい山々が広がる山奥で、深夜12時から働き始める「真夜中の仕事人」に密着。睡眠時間わずか4時間、姿が見えないほどの湯気の中で、名だたる名店から注文が殺到する大人気名物を