京都の山奥で深夜12時から働き始める【真夜中の仕事人】に密着！
6月18日（木）放送「ナゼそこ？+【真夜中の仕事人SP 京都山奥で深夜始動…注文殺到㊙名物＆高知1世帯集落】」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】京都の山奥で深夜12時から働き始める＜真夜中の仕事人＞に密着！
京都の美しい山々が広がる山奥で、深夜12時から働き始める「真夜中の仕事人」に密着。睡眠時間わずか4時間、姿が見えないほどの湯気の中で、名だたる名店から注文が殺到する大人気名物をたった1人で毎日4000枚近くも引き上げ続ける謎の理由とは？さらに高知県の誰もいない「たった1世帯の集落」で暮らす男性が登場。
大工ではないのに自宅や謎の山小屋を完全手作り！その場所に住む裏には10万人に2人の指定難病を患い入院中の最愛の妻と叶えたい、涙の波瀾万丈の人生ドラマが！
「TVer」「ネットもテレ東」で！
【MC】
ユースケ・サンタマリア、加藤綾子
【ゲスト】
陣内智則
【番組公式ホームページ】
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京都の美しい山々が広がる山奥で、深夜12時から働き始める「真夜中の仕事人」に密着。睡眠時間わずか4時間、姿が見えないほどの湯気の中で、名だたる名店から注文が殺到する大人気名物をたった1人で毎日4000枚近くも引き上げ続ける謎の理由とは？さらに高知県の誰もいない「たった1世帯の集落」で暮らす男性が登場。
大工ではないのに自宅や謎の山小屋を完全手作り！その場所に住む裏には10万人に2人の指定難病を患い入院中の最愛の妻と叶えたい、涙の波瀾万丈の人生ドラマが！
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ユースケ・サンタマリア、加藤綾子
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