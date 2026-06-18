キャラクターグッズ＆アパレルブランドの二次元コスパにて、TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』オリジナル新グッズの予約受付が開始した。 参考：『着せ恋』五条くんが“スパダリ”無双中現代ラブコメをめぐる男性性＆主人公造形とは？ 本作は、『ヤングガンガン』（スクウェア・エニックス）にて掲載、福田晋一による人気原作をCloverWorksがアニメ化したもの。主人公は、雛人形の顔を作る“頭師”を目指す男