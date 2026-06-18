今回のテーマは、「お金持ちに愛用されている香水」です。日本では「純金融資産保有額」が1億円以上5億円未満を富裕層、5億円以上を超富裕層と定義しています。純金融資産とは預貯金や株式、債券などの金融資産の合計から借り入れなどの負債を差し引いたもの。富裕層に愛される香水は、大量生産品とは一線を画す「最高級の天然香料」や「伝統的なメゾン」のものが主流です。さっそく解説します。1.「CREED(クリード)」クリードは、