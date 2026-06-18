東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」2階にあるカフェ「トスティーナ」に、南国フルーツ香るスイーツとベーカリーが登場。2026年7月限定の月替わりフェアとして、アジアンリゾートを思わせる南国フルーツを取り入れた「アジアントロピカル スイーツ＆ベーカリー」が開催されます☆ シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」アジアントロピカル