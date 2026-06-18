大規模火災に見舞われた大分県大分市佐賀関で計画されている復興住宅について市は18日建設費をおよそ4億円増額する補正予算案を追加提案しました。 大分市議会 この復興住宅は大分市佐賀関の大規模火災を受けて被災者が恒久的に住むことができる場所として建設されるもので2027年12月末までの完成を目指しています。 市は18日の市議会定例会で復興住宅の建設費を3億9000万円増額する補正予算案を追加で提案し