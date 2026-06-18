記事のポイント 2026年ワールドカップは3カ国16都市で開催され、移動や高額チケットがファン参加の壁になっている。 ブランドは現地施策だけに頼らず、自宅観戦やソーシャル上の熱狂を生むインフルエンサー活用を強めている。 2画面視聴が広がるなか、テレビCMだけでなく、ターゲットを絞ったクリエイター主導施策が重要になっている。 サッカー・ワールドカップ北中米大会は6月11日に開幕した。この世界的なサッカーイベントは、