水戸ホーリーホックは16日、FC東京からDF木本恭生を完全移籍で獲得したことを発表した。経験豊富なセンターバックの加入により、守備陣の強化を図る。現在32歳の木本は、福岡大学を経てセレッソ大阪でプロキャリアをスタート。その後は横浜F・マリノス、名古屋グランパスなどでプレイし、J1通算200試合以上の出場経験を誇る。2022シーズンからFC東京に加入すると、対人守備の強さやビルドアップ能力を武器に最終ラインを支えてきた