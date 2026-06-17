奇妙礼太郎が、7月3日の日本武道館単独公演に先駆け、本日と6月24日の2週連続で長尺のライブ映像を公開することを発表した。1週目は、2026年春に開催された「1976」展会場の、東京・池尻大橋 HOME/WORK Villageでのミニライブの模様。2週目は2025年11月に開催された＜奇妙礼太郎BAND Special set One Man at Billboard Live＞の映像を、それぞれ1週間の期間限定にて公開される。https://youtu.be/i2q9Tn6jiEs2週連続の公開を経て初