ピーチ・アビエーションは、国際線を対象としたセールを、6月18日正午から21日まで開催する。設定路線と片道最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージなし、発券手数料や空港使用料等は別途必要となる。搭乗期間は7月5日から10月24日まで。セール運賃の販売席数には限りがあり、売り切れ次第終了となる。・大阪/関西発着ソウル/金浦・ソウル/仁川（5,000円）、香港（10,000円）、シンガポール（13,000円）・東京/成田発着ソウル/仁