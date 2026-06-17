ジェットスター航空は、オーストラリア路線セールを6月17日正午から30日午後4時59分まで開催している。日本発オーストラリア行き5路線が対象で、片道運賃は22,050円から。設定路線とエコノミークラス「Starter」の片道最低運賃は、以下の通り。燃油サーチャージなし、支払手数料や空港使用料等は別途必要となる。搭乗期間は8月14日から12月22日まで。日本発のみが対象で、東京/成田〜ブリスベン路線は一部期間の日本着もセール対象