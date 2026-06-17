ALL DIFFERENT株式会社およびラーニングイノベーション総合研究所は、2026年3月24日～5月6日の期間で、新入社員3,849人を対象に意識調査を実施した。その内容の一部を抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー キャリア志向、3人に1人が「専門職志向」、4人に1人が「管理職志向」 管理職志向の理由、「仲間と仕事をするのが好き」34.4%で初のトップ 専門職志向の理由、「いざ