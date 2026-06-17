2026年7月10日（金）より東京・草月ホールにていけばなと朗読劇を融合させた新たなステージ『花語り 源氏物語 〜 いにしえの恋、散リ咲ク花 〜』が上演されます。本公演は、平安時代の貴族社会の愛憎と無常を描いた不朽の名作『源氏物語』を朗読劇として贈るもので、増野光晴氏によるいけばな監修のもと、 「いけばな」と「朗読劇」を融合させたまったく 新しいスタイルで構成。稀代の貴公子・光源氏を演じる鮎川太陽さんに、その