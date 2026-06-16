コモに所属するアルゼンチン代表MFニコラス・パスことニコ・パスは、新シーズンも同クラブでプレーする可能性が高いようだ。16日、スペインメディア『アス』が報じている。現在21歳のニコ・パスは、レアル・マドリードのカンテラ出身。2023−24シーズンにトップチームデビューを飾り、2024年夏にコモへ活躍の場を移した。今季は公式戦40試合出場で13ゴール8アシストをマークし、クラブ史上初のチャンピオンズリーグ（CL）出場