お笑いコンビ・千鳥がＭＣを務めるＡＢＥＭＡ「チャンスの時間」が１４日放送され、オズワルド・伊藤俊介がゲスト出演した。伊藤は４月放送「出川哲朗のプロ野球順位予想２０２６リアルガチ」で、共演した伊集院光の逆鱗に触れ、共演ＮＧを宣言された騒動を回想。「僕はトークバトルチャンスだと。『おまえに野球の何が分かるんだよ？』と返ってきてラリーになったと思ったら、伊集院さんが全く止まらなくて…」。ＤｅＮＡファ