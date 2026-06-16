「豊かな子どもたちは自衛隊とかならない」6月15日の参院決算委員会で、質問に立った立憲民主党の古賀千景参院議員が仰天の発言をして、批判が殺到している。「元小学校の教諭でもある古賀議員が、防衛白書を生徒・児童向けに解説した冊子の『まるわかり！日本の防衛』を一部の小学校に配布していることについて質問をするなかで、『私も教えた子がいっぱい自衛隊にいる。いっぱい苦しんでいる』と、かつての教え子の実態を交え