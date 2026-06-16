楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で、ハウステンボスの提携ホテルやチケットを対象とした割引を6月15日午前10時から8月17日午前9時59分まで実施している。ハウステンボスの直営ホテルを対象に、宿泊のみは最大6％（上限8,000円）、航空機＋宿泊は1万円、JR＋宿泊は5,000円、パークチケットは5％を割り引くクーポンを配布している。クーポンの配布・利用は先着順となり、なくなり次第終了。宿泊・利用期間は6月15日