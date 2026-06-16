タレントの鈴木紗理奈（48）が16日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午前1時55分）に出演。赤い羽根共同募金をめぐる使途不明金問題についてコメントした。「赤い羽根共同募金」などを運営する北海道共同募金会は15日に会見し、集めた募金の一部について1億8000万円が使途不明になっていることを明らかにした。会見で瀬尾英生会長は「職員による横領が疑われる事案が発生した」と発表。寄付金は2010年から50代の男性