「殺すぞ、ナイフで刺すぞ、街を歩けなくさせるぞ」救急活動中の救急隊員に対する暴力や暴言、救急車の破損などの妨害行為が相次いでいるとして、東京消防庁は6月16日、都民に理解と協力を呼びかけた。2026年は5月末時点ですでに15件発生しており、前年同期を上回るペースだという。東京消防庁は同日、公式Xでも再現動画を投稿している。●5年間で107件、年々増加している東京消防庁によると、救急隊への妨害行為には、隊員への暴