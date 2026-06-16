映画『さとこはいつも』(9月18日公開)の追加キャストが発表された。映画『さとこはいつも』に出演する有村架純、オダギリジョー、⻘⽊柚○村本健吾役にオダギリジョー、嶋雄介役に⻘⽊柚沖⽥修⼀監督の⻑編映画デビュー20周年となるアニバーサリーイヤーに完全オリジナルで贈る『さとこはいつも』。監督⾃⾝も「何度も⾒返したくなるほど素敵なシーンばかり」とx