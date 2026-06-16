Uber Japanは6月17日から、車いすのまま乗車可能なタクシー車両を指定して配車できるサービス「Uber Assist」の提供エリアを、従来の東京一部エリアから全国47都道府県のUber Taxi利用エリア全域へ大幅に拡大する。車いす対応タクシー配車「Uber Assist」が全国47都道府県へ拡大同サービスは高齢者やベビーカー利用者などの多様な移動ニーズに対応するもので、予約不要でUberアプリからオンデマンドに手配できる。迎車車両にはスロ