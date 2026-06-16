暑い日のブレイクタイム 普段ブレイクタイムにはコーヒーをチョイスするという人は多そうですが、蒸し暑い今日この頃は、ひんやりアイスで飲みたい気持ちになってしまいます。そこでお家でおいしくカフェオレを作る方法を探してみました。 氷で薄まってしまう…。 お家でアイスカフェオレを作る…。コーヒーに牛乳を注ぐだけでしょ？と、簡単そうですが、実際作ると飲んでいる間に氷が溶けて、薄くなってきちゃった…となってし