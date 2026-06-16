ソラシドエアは、「もっとおトクに！往復運賃キャンペーン」を5月19日から7月15日まで実施している。ソラシド スマイルクラブ会員が対象運賃を往復で利用し、期間中に往復搭乗した人の中から抽選で、片道航空券を5名、5,000マイルを10名、ソラシドエアグッズを20名に進呈する。同一運賃で往路と復路を同時に購入する必要がある。共同運航（コードシェア）を実施する全日本空輸（ANA）便名での搭乗や、往復でも片道ずつ予約した場合