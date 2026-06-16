モデルで俳優の泉里香さん（37）が2026年6月11日、自身のインスタグラムを更新。黒いTシャツ姿で微笑むショットを披露した。泉さんは25年6月25日にインスタグラムで、ベルギーのシント＝トロイデンVV所属のDF谷口彰悟選手（34）との結婚を発表。谷口選手は、サッカーW杯北中米大会にのぞむ、日本代表メンバーに選出された。2大会連続の選出となった。「オフショット」泉さんは、「オフショット」といい、黒いTシャツ姿で微笑む様子