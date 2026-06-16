東京・秋葉原で起きた無差別殺傷事件から、今年で18年を迎えた。【映像】事件直後、騒然とする現場の様子秋葉原は、政治家が選挙活動で“最後の雄たけび”をあげる場所としても有名だ。2006年9月には、麻生太郎氏が「秋葉原駅前のみなさん。そして自称秋葉原オタクのみなさん」「若い人、『キャプテン翼』知っている人？」などと演説して話題になった。全国きっての“家電店の聖地”は